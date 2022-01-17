Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 17.01.2022 | 09:52
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Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 17.01.2022 | 15:55
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Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 15:53
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İzmir'de bit pazarında yangın paniği | Video 17.01.2022 | 15:01
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Yüksekova'da evler kara gömüldü | Video 17.01.2022 | 15:13
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Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 17.01.2022 | 15:12
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Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 17.01.2022 | 15:13
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Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
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SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
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Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
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Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku | Video 17.01.2022 | 13:04
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İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 17.01.2022 | 13:04
Avcılar'da okulda hafta sonu kursundan sonra yemek yiyen 2 kız öğrenci, zil çalmasını duymayıp okulda mahsur kalınca itfaiyeyi aradı. Korkup gözyaşlarına boğulan kızlar bir görevlinin yönlendirmesiyle içeriden kapıyı açıp dışarı çıktı. Uzun süre gözyaşı döken kızları polis ekip arabasıyla evine bıraktı.