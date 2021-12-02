Video Yaşam Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video

Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video

02.12.2021 | 11:16

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AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan polis soruşturması sırasında tutuklanan şüpheliler Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin evinde bulunan eşyalara kan izlerini ortaya çıkaran luminal test yapıldığı öğrenildi. Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin eve girer çıkarkenki görüntüleri apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bazı eşyalarında ve ayakkabılarında kan izlerinin bulunduğu tespit edildi.

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KARI KOCA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

ŞÜPHELİLERİN ELBİSE VE AYAKKABILARINDA KAN İZLERİ BULUNMUŞ
Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucu yakalan 7 şüpheliden Ferhat Y., Mühyettin Y. ile Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliğinin binlerce saat güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek ortaya çıkardığı olay sırasında tutuklanan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.

SİLAHI ATARKEN KAMERALARCA GÖRÜNTÜLENDİLER
Olayla ilgili başka bir görüntüde ise şüphelilerin olayda kullandıkları silahı atarken görülüyor. Şüphelilerin cesedi bıraktıktan sonra bir çalılığa attığı silah ise polis ekipleri tarafından bulunmuştu. 9 mm çapındaki tabancanın kriminal polis laboratuvarında incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

CİNAYET İŞLEMEYE GELDİKLERİ APARTMANDA GÖRÜNTÜLENDİLER
Çifte cinayet sırasında Esra Yıldız'ın evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü anlarda ise güvenlik kameralarına şüphelilerin apartmana girerken görüntüleri yansıdı. Şapkalı ve maskeli ve ellerinde eldiven bulunan iki şüphelinin eve girdikten sonra cinayeti 10 dakika içinde işledikleri ve ardından hızla ayrıldıkları tespit edilmişti.

ALEYNA Y.'NİN GÖRÜNTÜLERİ
Cinayetlerden sonra Aleyna Y.'nin sokakta yürürkenki görüntüleri de ortaya çıktı.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan polis soruşturmasıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre cinayeti işledikleri tespit edilen Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin güvenlik kamera görüntülerinin diğer aile üyeleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Farklı nezaretlerde tutularak birbirlerinin verdiği ifadelerden haberi olmayan şüphelilerin Esra Yıldız'ın evine girerken görüntülenen iki şüpheliyi Ferhat Y. ile Mühyettin Y. olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Hatta şüphelilerin başlarındaki şapkaların kız kardeşlerine ait olarak teşhis edildiği belirtildi.

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