Video Yaşam AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video
AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video

AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video

05.12.2021 | 13:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video 02:26
AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video 05.12.2021 | 13:33
Osmaniye’deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:04
Osmaniye’deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2021 | 12:59
Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video 00:43
Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video 05.12.2021 | 12:59
Bağcılar’da büyük patlama: Yol çöktü | Video 00:24
Bağcılar’da büyük patlama: Yol çöktü | Video 05.12.2021 | 12:57
Burdur’da hafif ticari araç, TIR’a arkadan çarptı: 4 ölü | Video 02:45
Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü | Video 05.12.2021 | 11:57
SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 03:32
SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 05.12.2021 | 12:20
Ordu’da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul’da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05:10
Ordu'da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul'da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05.12.2021 | 12:11
İstanbul’da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 01:01
İstanbul'da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 05.12.2021 | 11:57
Musluk hırsızları yakalandı | Video 02:50
Musluk hırsızları yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:28
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 00:45
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:29
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 02:18
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 05.12.2021 | 11:25
Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile sokak ortasında birbirine girdi! | Video 00:18
Bursa’da kız meselesi yüzünden iki aile sokak ortasında birbirine girdi! | Video 05.12.2021 | 11:17
Katilin babası da katil çıktı | Video 06:53
Katilin babası da katil çıktı | Video 05.12.2021 | 11:03
Erzurum’da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video 01:35
Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video 05.12.2021 | 11:05
Beylikdüzü’nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 00:37
Beylikdüzü’nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 05.12.2021 | 11:03
Bağcılar’da bir binada patlama: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 01:26
Bağcılar'da bir binada patlama: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 05.12.2021 | 11:03
Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video 00:28
Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:03
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı | Video 00:24
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı | Video 05.12.2021 | 10:32
Kurnaz hırsız jandarmadan kaçamadı! Merdivenaltı akaryakıt istasyonu kurmuş | Video 02:03
Kurnaz hırsız jandarmadan kaçamadı! Merdivenaltı akaryakıt istasyonu kurmuş | Video 05.12.2021 | 10:30
Dolandırıcıların kargo tuzağı! 2,3 milyon euroluk senede imza attırdılar | Video 04:00
Dolandırıcıların kargo tuzağı! 2,3 milyon euroluk senede imza attırdılar | Video 05.12.2021 | 10:22

Bolu’da 14 Burda AVM’de iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçtu. Savaş alanına dönen AVM’deki kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından AVM'den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi. Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA