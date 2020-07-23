Ayasofya Camii'nin akustiği dinleyenleri mest etti! Rahman Suresi okundu | Video
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Ayasofya Camii'nin açılışına saatler kala cami içerisinde ses ve akustik denemesi yapılarak Rahman suresinin üçüncü ve altıncı ayetleri okundu. 86 yıl aradan sonra ibadete açılacak olan Ayasofya'da son hazırlıklar yapılıyor.