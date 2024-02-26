Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı motosiklet hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor.
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