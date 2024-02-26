Video Yaşam Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video

Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video

26.02.2024 | 11:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı motosiklet hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.E.(36) yönetimindeki minibüs sürücüsü kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı. Ancak minibüs sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada Ö.C.(16) idaresindeki motosiklet sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşaktan çıktı. Hızla gelen minibüs, motosiklet sürücüsüne yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen minibüs refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.C.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan 16 yaşındaki genç, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü A.E. ile kaza da ağır yaralanan Ö.C.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.E.'ye trafik ekipleri tarafından 53 bin 408 TL idari para cezası kesilirken, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video 00:55
Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video 26.02.2024 | 11:46
Saati çalınan tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk: Gong sesi yeniden duyuldu | Video 02:21
Saati çalınan tarihi kulede 40 yıl sonra bir ilk: Gong sesi yeniden duyuldu | Video 26.02.2024 | 11:51
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 02:00
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 26.02.2024 | 11:45
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 00:43
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 26.02.2024 | 11:45
Aydın’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 11:34
SON DAKİKA: Elazığ Palu’da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 00:37
SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 26.02.2024 | 11:34
Batman’da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 01:57
Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 26.02.2024 | 11:12
İstanbul’da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 02:37
İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 26.02.2024 | 11:08
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 04:53
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 26.02.2024 | 10:50
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 00:18
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 26.02.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 26.02.2024 | 10:31
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 00:36
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 26.02.2024 | 10:10
Maltepe’de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 00:42
Maltepe'de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:10
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 01:14
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:28
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 00:50
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 26.02.2024 | 10:18
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 03:05
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 26.02.2024 | 10:09
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 00:58
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:09
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 02:21
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 26.02.2024 | 09:52
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 01:14
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 26.02.2024 | 09:52
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 01:50
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 26.02.2024 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA