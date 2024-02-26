Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 11:34 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı motosiklet hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.E.(36) yönetimindeki minibüs sürücüsü kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı. Ancak minibüs sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada Ö.C.(16) idaresindeki motosiklet sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşaktan çıktı. Hızla gelen minibüs, motosiklet sürücüsüne yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen minibüs refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.C.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan 16 yaşındaki genç, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü A.E. ile kaza da ağır yaralanan Ö.C.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.E.'ye trafik ekipleri tarafından 53 bin 408 TL idari para cezası kesilirken, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.