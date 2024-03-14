Aydın’da vahşet! Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti | Video
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.
"GENÇ KIZI ANNESİ İŞE BIRAKMIŞ"
İki gencin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştıkları, Ömür Aslan'ın sonrasında şimdiki iş yerinde çalışmaya başladığı ve İbrahim Olece'den ayrıldığı öğrenildi. Olece'nin kızını rahatsız edeceğini düşünen genç kızın annesinin, Aslan'ı sabah işe giderken yalnız bırakmadığı belirtildi. Ayrıca hayatını kaybeden iki gencin aileleri ve yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bir yandan gençlerin ailelerini sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
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