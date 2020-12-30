Video Yaşam Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video

Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video

Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video
30.12.2020 | 12:06

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İstanbul Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i vahşice öldüren katil zanlısı Kemal Delbe emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in evinde öldüren zanlının Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgu işlemi tamamlandı. Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kemal Delbe. Yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Zanlı Kemal Delbe adliyeye sevk sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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