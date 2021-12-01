Video Yaşam Babasını öldürüp beraatini istedi “ Ben akıl hastası değilim Amerika başkanıyım” | Video
Babasını öldürüp beraatini istedi “ Ben akıl hastası değilim Amerika başkanıyım” | Video

Babasını öldürüp beraatini istedi “ Ben akıl hastası değilim Amerika başkanıyım” | Video

01.12.2021 | 12:28

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Antalya’da 17 Mart 2020 tarihinde babasını bıçaklayarak öldüren ve annesini ağır yaraladıktan sonra polisin vurmak suretiyle yakaladığı Erdal Kuran müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanığın olayın işlendiği tarihte suça karşı sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Duruşmaya Segbis ile katılan ve raporu kabul etmediğini belirten Erdal Kuran, “Beni derhal serbest bırakın. Ben şizofren, akıl hastası değilim. Ben Amerika Başkanıyım” dedi.

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Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde 17 Mart 2020 günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldüren, annesi Emine Kuran'ı da ağır yaraladıktan sonra olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı tişört ve eşofmanla dışarıya çıktıktan sonra polis tarafından ayağından vurulmak suretiyle yakalanan Erdal Kuran'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdal Kuran'ı babası İsmail Kuran'ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran'ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

"BERAATİNİ TALEP ETTİ"
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevinden Segbis aracılığıyla katılırken taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ilk olarak İstanbul Adli Tıp Kurumunun mahkemenin yazısına verdiği cevap okundu. Kurumun cevap yazısında, Erdal Kuran'ın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti taraflardan ve avukatlarından son sözlerini alırken sanık avukatı, her ne kadar sanığın ceza ehliyetinin olduğuna dair rapor düzenlenmiş olsa da davranışlarının her şeyi ortaya koyduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık Erdal Korucu ise, kendisinin şizofren veya akıl hastası olmadığını, Amerika Başkanı olduğunu söyledi.

Mahkeme; Erdal Kuran'ın babası İsmail Kuran'ı bıçaklamak suretiyle kasten öldürme, annesi Emine Kuran'ı bıçaklayarak ağır yaralamaktan kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediğine karar verdi. Mahkeme, Erdal Kuran'ı babası İsmail Kuran'ı öldürmek suçundan müebbet hapis, annesi Emine Kuran'ı yaralamak suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

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