Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga kamerada: 1 ölü | Video 04.04.2023 | 14:40 BAĞCILAR'da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlendi.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.