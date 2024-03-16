Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu böyle gasp ettiler | Video
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle, farklı ilçelerde yürüyen şahısların ellerinden cep telefonlarını gasp eden 2 şüpheli yakalandı. Hırsızların motosikleti ve cep telefonunu çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, görüntülerden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli T.Ş. ve A.Ç., 9 Mart tarihinde Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında 19 Şubat ve 25 Şubat tarihleri arasında Yavuzselim, Yenimahalle ve Kirazlı Mahallelerinde meydana gelen 3 adet motosiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlendi. Çaldıkları motosikletleri kapalı otoparkta sakladıklarını tespit eden ekipler, motosikletleri plakasız halde ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin motosikleti ve yayanın elinden cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların motosikleti çalarak uzaklaştıkları, yaya şahsa yaklaşarak elindeki cep telefonunu gasp ettikleri ve motosikletle kapalı otoparka girdikleri görülüyor.
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