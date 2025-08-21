Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50 Bağcılar’da bir şahıs kadını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şüpheliyi linç etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesinde bugün Z.S isimli kadın E.Y isimli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar şüpheli E.Y'yi linç etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli, polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarıldı.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın kadın şahısla gönül ilişkisi olduğu, beraber çalıştıkları işyerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde şüpheli şahsın işten çıkarıldığı, bu sebeple olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Şüpheliyi dövenler içinde bulunan Efe Can Erçelik, "Evde film izliyorduk. Gürültü duyunca aşağı indik. Kadın burada yerde yatıyordu. Bizde kadının o halini görünce dayanamadık dövdük adamı. Birçok arkadaşımız da gerekeni yaptı. Kadının durumu kötüydü yerler kan içindeydi. Durumu çok kötüydü öyle görünce gözüm döndü. Benimde bacım var, ya annem olsaydı dedim. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Kendi yerime koydum o kadını" dedi.