Bağcılar'da tadilat sırasında balkon çöktü: İşçi hayatını kaybetti! Çökme anı kamerada | Video

BAĞCILAR'da Hüseyin Efe adlı işçi tadilat için çıktığı balkon çalışma sırasında çöktü. Balkonla beraber iki kat aşağıya düşen Efe hayatını kaybetti. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 09.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1033 sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı için inşaat ustası Hüseyin Efe (53) sabah saatlerinde hazırlık yaptı. Eline aldığı balyozla balkona çıkan Hüseyin Efe balkon duvarını kırmaya başladı. Hüseyin Efe'nin ikinci balyoz darbesi sonrası üstünde durduğu balkonun bir kısmı bir anda çöktü. Çöken balkonla beraber Hüseyin Efe önce bir alt kattaki balkona çarptı daha sonra da yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Yere düşen Efe'nin üzerine balkondan beton parçaları düşmeye devam etti. Olay anında birinci katın balkonunun da bir kısmı çöktü.



"HER TARAFINDAN KAN GELİYORDU"

Ağır yaralanan Efe olay yerinde çağırılan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkonun çöktüğü sırada o bölgeyi süpüren Temizlik görevlisi İsa Can Yovay, "Yukarıda tadilat vardı, iki defa çekiç vurunca bir anda yere düştü. Taşlarla birlikte yere düşünce nefes alması zorlaştı ben de kenara çektim. Her tarafından kan geliyordu. 5 dakika sonra ambulans geldi götürdü. Beton parçaları düşünce ben yüzümü hemen çevirdim" dedi.



Olayın gerçekleştiği binanın karşısındaki binada oturan ve olay anını gören Hüseyin Örnekol, "Balkonda oturuyordum, iki kere balyozla vurduktan sonra balkon çöktü. Durumu iyi değildi, üzerine bir de molozlar düştü. Ambulansı aradık, bilinci yerinde değildi, sesleniyorduk cevap vermiyordu. Biraz müdahale ettik, kafasının altına yastık koyduk. Hayatını kaybetmiş" diye konuştu.