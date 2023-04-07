Video Yaşam Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı
Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı

Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı

07.04.2023 | 14:44

Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken Bahar C. (21), Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı.

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