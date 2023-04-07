Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı
Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken Bahar C. (21), Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı.
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