Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı

Muğla'da erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken Bahar C. (21), Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı.