Video Yaşam Bahçelievler'de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı | Video
Bahçelievler'de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı | Video

Bahçelievler'de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı | Video

17.03.2024 | 08:38

Bahçelievler'de ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobille polis arasındaki kovalamaca sonucu şüpheliler hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın çalıntı olduğu ve içerisinden 2 adet makinalı tüfek çıktığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri seyir halinde plakasız bir araç fark etti. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.. Polis ekipleri aracı kovalarken 29 Ekim Caddesi üzerinde kasise çarpan aracın arıza yaptığı ve çalışmadığı öğrenildi. Araç yavaşladığı esnada şüpheliler araçtan atlayarak yaya olarak kaçmaya başladı. El freni çekilmeyen araç ise içi boş halde hareket etmeye devam etti. Polis aracının, olumsuz bir durumu önlemek adına hareket halindeki şüpheli aracın önüne kırarak durdurduğu öğrenildi.

Henüz tam durmamış araçtan atlayan şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine terk edilen aracı incelerken aracın bagajında bir plaka buldu. Ancak yapılan sorgulamalarda bagajdan çıkan 34 GHY *** plakanın araca ait olmadığı, aracın ise çalıntı olduğu ve 10 Şubattan bu yana arandığı öğrenildi. Şüpheliler tarafından olay yerinde bırakılan aracın arka ve ön koltuklarında AK-47 ve Akrep olmak üzere 2 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ve fişekler bulundu. İçerisinden Kalaşnikof ve Akrep olarak bilinen silahlarla şarjör ve fişekleri çıkan araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.

Olay yerinden yaya halde kaçmaya çalışan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçelievler’de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı | Video 03:23
Bahçelievler'de durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı | Video 17.03.2024 | 08:38
Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video 01:33
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video 16.03.2024 | 16:24
İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü | Video 01:02
İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü | Video 16.03.2024 | 16:23
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video 01:55
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video 16.03.2024 | 16:01
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video 00:49
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video 16.03.2024 | 15:03
Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video 00:36
Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video 16.03.2024 | 14:52
Yüksekova’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:26
Yüksekova’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi | Video 16.03.2024 | 14:03
Bursa’da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçildi | Video 01:16
Bursa’da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçildi | Video 16.03.2024 | 13:42
Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video 00:34
Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video 16.03.2024 | 13:06
1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video 01:51
1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video 16.03.2024 | 12:53
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu böyle gasp ettiler | Video 01:00
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu böyle gasp ettiler | Video 16.03.2024 | 12:45
Yayla’dan Günün Menüsü; Buğdaylı Çoban Salata, Etli Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav 00:56
Yayla'dan Günün Menüsü; Buğdaylı Çoban Salata, Etli Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav 16.03.2024 | 12:44
Karşı şeride geçip otobüse çarptı: Kaza anı kamerada | Video 00:31
Karşı şeride geçip otobüse çarptı: Kaza anı kamerada | Video 16.03.2024 | 11:47
Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesine ‘Sibergöz-24’ operasyonu: 25 tutuklama | Video 01:43
Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesine ‘Sibergöz-24’ operasyonu: 25 tutuklama | Video 16.03.2024 | 11:00
Kadıköy D-100 karayolunda zincirleme kaza araç içi kamerasında | Video 00:10
Kadıköy D-100 karayolunda zincirleme kaza araç içi kamerasında | Video 16.03.2024 | 11:01
Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video 01:17
Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video 16.03.2024 | 10:52
‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 01:46
‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 16.03.2024 | 10:05
Yılanlar Grubu çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 01:38
"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 16.03.2024 | 09:36
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:24
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 16.03.2024 | 08:37
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 02:23
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 16.03.2024 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA