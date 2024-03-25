Bahçelievler'de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Yarı baygın şekilde çıkarılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı evde ikamet ettiği öğrenilen 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ambulans beklerken alüminyum örtü ile üzerleri örtüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.
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