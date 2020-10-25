Video Yaşam Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video

Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video

Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video
25.10.2020 | 00:14

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’da! Rakamların artmasının ardında İstanbul’a gelen ve 5 gün boyunca İstanbul’da kalacak olan Sağlık Bakanı Koca, hastaneleri ziyaret ediyor. 112 Acil Servisi ziyareti sırasında Bakan Koca ile telefona bakan çalışan arasında samimi diyaloglar yaşandı. Bakan Koca’nın, ‘Benden bir isteğin var mı? Ne istiyorsun?’ sorusuna 112 çalışanı ‘Hiçbir şey istemiyorum efendim. Sadece Aşure isterim’ cevabını verince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir saat içerisinde bin aşureyi 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına gönderdi. Aşureler, şoföründen hemşiresine kadar tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına dağıtıldı.

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112 Acil Servisi ziyareti sırasında Bakan Koca ile telefona bakan çalışan arasında samimi diyaloglar yaşandı. Bakan Koca'nın, 'Benden bir isteğin var mı? Ne istiyorsun?' sorusuna 112 çalışanı 'Hiçbir şey istemiyorum efendim. Sadece Aşure isterim' cevabını verince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir saat içerisinde bin aşureyi 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına gönderdi. Aşureler, şoföründen hemşiresine kadar tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına dağıtıldı.

Fahrettin Koca, 5 gün boyunca İstanbul'da yoğun bir programa sahip. Önce Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret eden Koca, ardından İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek durum değerlendirmesi yaptı. Burada yaşanan diyaloğun ardından da tüm 112 emekçilerine 'Aşure' göndererek onları bu güzel sürprizle şaşırttı. Koca ardından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde ziyaretlerine devam etti.

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