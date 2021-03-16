Balıkesir'de köy evi alev alev böyle yandı | Video
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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal Dereören Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangından evde oturan bir Halime D. Dumandan etkilendi. Halime D. sağlık ekipleri tarafından Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.