Balıkesir'deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonunda mahsur 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden görüntülendi.
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