Balıkesir'deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video 29.07.2024 | 15:46 Balıkesir’in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonunda mahsur 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurtarma faaliyeti kapsamında bölgeye gelen Sikorsky Black Hawk tipi Jandarma Kurtarma Helikopteri. JAK (Jandarma Arama Kutrama) Timi üyelerini 10 mahsur dağcının bulunduğu bölgeye vinç ile indirdi. Kanyonda çok zorlu hava şartlarında operasyon yapan ekip kayıp dağcıları vinç yardımı ile tek tek helikoptere aldı. Bu nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden saniye saniye görüntülendi. Kurtarılan 10 dağcı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanın sevk edildi.