Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video
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Sivas’ta bir apartmanın 1. kat balkonundan sarkan çocuk beton kaldırıma düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.