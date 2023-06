Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 21.06.2023 | 11:37 Bolu'nun Mengen ilçesinde eşinin ağabeyi ve yeğeni tarafından balta ve yumruklarla acımasızca darp edildiği iddia edilen kadın hastanelik oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan 4 çocuk annesi, "Çok vurdu. Hem baltayla hem yumrukla hem de boğazıma basarak beni yere fırlattı. Bas bas bağırdım 'Benim Allah'tan başka kimsem yok mu bu köyde?' diye. Kimse gelmedi ayırmaya" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Haziran Pazar günü Dereköyü Mesler Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Elvide ile 4 katlı bir aile apartmanın en alt katında yaşayan Çetin K., aynı apartmanda ikamet eden abisi Y.K. ve onun oğlu S.K. ile tartışma yaşadı. Bağrışma seslerini duyarak yanlarına giden Elvide K., eşine balta ile saldırıldığını gördü. Kavgayı ayırmaya çalışan Elvide K. da acımasızca darp edildi. Balta ile de vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Elvide K. ve eşi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. ve oğlu S.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Olayı anlatan Elvide K., "Sesi duydum. Evden koştum. Eşime baltayla saldırdıklarını gördüm. Ayırayım diye yanlarına koştum. Abisiyle, yeğeni saldırıyordu. 'Siz ne yapmak istiyorsunuz? Benim çocuğumdan ne istiyorsunuz? Eşime neden böyle yapıyorsunuz?' dedim. Bir yandan zaten itiş kakış devam ediyordu. Eşime vurmak için uğraşıyor bir yandan. Baltayı bırakmıyor. Eşim, 'Bırak, konuşalım' diyor. Bırakmıyor baltayı. Baltayı savurdu eşimin koluna geldi. Ondan sonra ikinci savuruşu bana geldi. Yumruk attı, boğazıma sarılıp yere fırlattı beni. Yerde beynim sarsıldı. Zaten kan fışkırdı. 'Öldüreceğim seni, yaşatmayacağım' diye tehditler, küfürler savurdu" dedi.Y.K. ve S.K.'nın taleplerinin kendilerini evden çıkarmak olduğunu iddia eden Elvide K., "Dertleri bizi bu evden çıkarmak. Bu evden atmak istiyor bizi. 'Sizi çıkaracağım, bu evi de alacağım' diyor. Bizim bir hissemiz var onu da bırakmayacakmış bize. Yani çocuklarımın, benim hayatım tehlikede. Tehditleri devam ediyor senelerdir. Muhtarımıza şikayet ettim kaç kere. 'Abi böyle yapıyorlar' dedim. Muhtar, 'Aman bir şey demeyin, aman bir şey etmeyin' dedi. Ama nereye kadar. Onlarla aynı binada altlı üstlü oturuyoruz. Kapıdan çıkıyoruz birbirimizi görüyoruz. Her an tehlike içindeyiz. Ev 4 katlı. Üst katlarda onlar oturuyor, sadece bizi burada oturuyoruz. Hisseleri, hani kızlarına verdiği için bir katı zor alabildik" diye konuştu.Olay günü kendisinin balta ve yumruklarla darp edildiğini belirten Elvide K., "Ambulans geldi, hastaneye gittik. Mengen'deki hastanede bizi Bolu'ya sevk etti. Kesik olduğu için dikiş atılması lazım diye. Kaşımda kesikler var oralar dikişli, kolum zedelendi. Hep izi kalırmış o dikişlerin. Kaburgalarımın sol tarafında zedelenme var. Doktor da gördü bunu. 'Hocam benim sol tarafımda ağrıyor' dedim. Çok vurdu çünkü, hem baltayla hem yumrukla hem de boğazıma basarak fırlattı yere beni. Bas bas bağırdım 'Benim Allah'tan başka kimsem yok mu bu köyde?' diye. Kimse gelmedi ayırmaya" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.Olaydan bir süre önce oğlu Caner'in ağabeyi ve yeğeni tarafından tehdit edildiğini iddia eden Çetin K. ise "Ben Ankara'da düğündeydim. Benim çocuğumun önünü kesmişler. Daha sonra beni aradılar, tehditvari konuştular, 'Bu işin sonu iyi olmayacak' dediler. Telefonda tartıştık. Daha sonra, 'Ben yarın geleceğim konuşuruz' dedim. Sabah saat 11.00 sıralarında köyde karşılaştık. Aramızda 20-30 metre bir mesafe vardı. 'Konuşalım' dedim, yeğenimin elinde balta vardı. 'Baltayı at öyle konuşalım' dedim. Baltayı alamadım elinden. Bir taraftan da babası üzerime geliyor. Her ikisiyle de mücadele ediyorum. Yani bir baltanın sapını tutuyorum, öbür elimle de biraderi durdurmaya çalışıyorum. O arada sesimize benim hanım geldi. Sonra orada bir arbede yaşandı. Biraz itiş kakış yaşandı. Hanım yere düştü. Biz bu durumları yaşadık işte. Eşime yeğenim saldırdı. Ben hatta yere düştüğü ve ona tekme attığını da gördüm. Ben düştüm bana da tekme attı. Benim ayağım kaydı. Benimde kolumda yaram var. Şikayetçiyim sonuna kadar" ifadelerini kullandı.