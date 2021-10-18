Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Bandırma - Çanakkale Karayolu Merinos Çiftliği önünde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah T. (59) idaresindeki balık firmasına ait ticari araç ile İbrahim.Ç.(53) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada araçların içinde sıkıştıkları belirlenen Abdullah.T. ve İbrahim.Ç. adlı vatandaşlar hayatlarını kaybetti. Vefat eden vatandaşların cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı.