Video Yaşam Baraj gölüne türü belli olmayan balıkları bırakan ABD'li şahsa 10 bin TL ceza | Video

Baraj gölüne türü belli olmayan balıkları bırakan ABD'li şahsa 10 bin TL ceza | Video

Baraj gölüne türü belli olmayan balıkları bırakan ABD'li şahsa 10 bin TL ceza | Video
29.04.2020 | 22:06
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Konya'da bulunan Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yaptığı iddiasıyla ABD uyruklu bir şahsa 10 bin lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da bir otelde kalan ABD uyruklu Chesterr Juall (60), iddiaya göre bir taksiye binerek sürücüsüne oltayla balık avı yapmak için kendisini Beyşehir'e götürmesini istedi. Konya'dan hareket eden taksici, Beyşehir yolu üzerinde Altınapa Barajı'na geldiğinde Beyşehir'e gitmekten vazgeçtiğini belirterek, aracı baraj gölü kenarında durdurmasını istedi. Araçtan inerek baraj gölü kıyısına gelen Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı. Taksici, Chesterr Juall balıkları suya bıraktığı anlarda canlı yayın yapınca, olta tutkunu bir arkadaşı yaşanan manzarayı görerek durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi.

ederasyon tarafından yaşanan olay Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bildirilince harekete geçen yetkililer, ilgili videoyu izleyince durumdan şüphelendi. Yabancı uyruklu şahısın baraj gölündeki balıklar için biyolojik bir çalışma, bir virüs ya da mikrop bulaştırmasından da endişe eden yetkililer, şahsın kimliğine yönelik olarak yapılan çalışmada, suç dosyasının kabarık olduğu saptanınca polis eşliğinde kaldığı oteline gitti. ABD uyruklu şahsa, baraj gölüne izinsiz balıklandırma yapmaktan işlem yapılırken 10 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ
Chester Juall'ın 2015 yılında 15 bavulla geldiği İstanbul'da bir otel odasında bomba yapımında bulunan malzemelerle yakalanmış ve kaldığı kat görevlisine cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Öte yandan, yurt dışına çıkış yasağı da bulunan Chester Juall'n geçen ay da Konya'da Mevlana Türbesi yakınlarında bulunan bir otelde kalmaya başladığı ve kat görevlileri tarafından Türklere yönelik hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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