Video Yaşam Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video
21.04.2021 | 09:42

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Başakşehir'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kuryenin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü, Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti.

Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.
Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.'nin yardımına ise, vatandaşlar koştu.

Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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