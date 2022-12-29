Basın Ekspres yolunda trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı | Video

Basın Ekspres yolunda uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücülere, toplam 2 bin 692 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, geçtiğimiz akşamlar da Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir trafik magandasının kullandığı 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırmıştı. Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başlamıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen H.Y. ve A.Ö. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. H.Y. isimli şahsa yönelik, "Tehlikeli şerit değiştirmek" maddesinden 427 TL "Film Cam" maddesinden 427 TL, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden 196 TL, "Trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmek" maddesinden 196 TL cezai işlem uygulandı. A.Ö. isimli şahsa yönelik ise, "Tehlikeli şerit değiştirmek" maddesinden 427 TL, "Film Cam" maddesinden 427 TL, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden 196 TL, "Trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmek" maddesinden 196 TL, Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 196 TL cezai işlem uygulandı. Her iki sürücüye toplamda 2 bin 692 TL cezai işlem uygulandı.Çalışmaların devamında H.Y.'nin A.Ö.'nün sevk ve idaresindeki araca çarpıp kaçtığı öğrenildi. A.Ö.'nün de yaşanan durum karşısında şahsı aracıyla takip ettiği anlaşılmıştır. Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde son bulan kovalamacanın ardından H.Y.'nin olay yerinden aracıyla kaçtığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan H.Y. ve A.Ö. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.