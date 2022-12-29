Basın Ekspres yolunda trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı | Video

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Basın Ekspres yolunda uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücülere, toplam 2 bin 692 TL cezai işlem uygulandı.
Çalışmaların devamında H.Y.'nin A.Ö.'nün sevk ve idaresindeki araca çarpıp kaçtığı öğrenildi. A.Ö.'nün de yaşanan durum karşısında şahsı aracıyla takip ettiği anlaşılmıştır. Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde son bulan kovalamacanın ardından H.Y.'nin olay yerinden aracıyla kaçtığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan H.Y. ve A.Ö. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.