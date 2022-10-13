Basınçla patlayan su tankı 150 metre ilerideki binanın duvarına çarptı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video 13.10.2022 | 16:46
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Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video 13.10.2022 | 16:30
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Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video 13.10.2022 | 16:16
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Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 15:18
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Platonik komşu cinayeti! Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu | Video 13.10.2022 | 15:18
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Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video 13.10.2022 | 15:05
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Kuruluş Osman dizisi oyuncularından izleyicilerine teşekkür mesajı | Video 13.10.2022 | 14:33
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Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 13.10.2022 | 12:31
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Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
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Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait su tankı, sabaha karşı basınç nedeniyle patladı. Havalanan tank yaklaşık 150 metre ileride bulunan binanın duvarına çarparak durdu. Olay sırasında yatağında uyuyan Tanyel Öz, oda duvarının büyük bir gürültüyle yıkılması üzerine panikle yerinden fırladı. Yara almadan kurtulan Tanyel Öz, "Yaşadığım için şanslıyım. Şükür bana bir şey olmadı ama odada büyük hasar var" dedi.