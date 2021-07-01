Başkan Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Eylem Planını açıkladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Eylem Planını açıkladı! Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili, "Son günlerde bazı çevreler 1 Temmuz itibarıyla çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim mücadelemiz bu sözleşmeden çekilme ile bitecek değildir." dedi. Erdoğan, aile ve toplum vurgusu yaptı, herkesin bu konudaki hassasiyetinin önemli olduğunu belirtti.