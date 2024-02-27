Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 27.02.2024 | 16:07 Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Kozlu köyü mevkiinde minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu hurdaya döndü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan ismi öğrenilen L.Ç.(20), daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.