Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video
Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan ismi öğrenilen L.Ç.(20), daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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