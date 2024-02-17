Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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