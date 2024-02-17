Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 17.02.2024 | 14:02 Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Batman Beşiri karayolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bir fabrikanın duvarına çarpıp yan yatan minibüste bulunan 15 işçiden 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye, saniye yansıdı. Minibüsün kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.