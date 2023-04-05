Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 05.04.2023 | 15:51 Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.