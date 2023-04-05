Video Yaşam Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video
Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

05.04.2023 | 15:51

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

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Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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