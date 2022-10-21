Video Yaşam Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanıktan ilginç savunma "Mağdur olan benim" | Video
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanıktan ilginç savunma

Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanıktan ilginç savunma "Mağdur olan benim" | Video

21.10.2022 | 08:35

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Bebek Sahili'nde bir kadınla cinsel ilişkiye giren şahıs, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, savunmasında, "Olay bayanın rızası ile gerçekleşmiştir. Benim zayıf halimden faydalanmıştır. Mağdur olan benim bu olayda" dedi. Cumhuriyet savcısı ise sanığa "Açık alanda yapılacak şey mi bu, fantezi mi yaptınız?" diye sordu. Ara kararda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 günü C.M.T. ile cinsel ilişkiye giren Ö.K. hakim karşısına çıktı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık C.M.T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Ö.K. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmada C.M.T.'nin psikoz hastası olduğunu ve kendini savunmayacak durumda olduğunu ve işlediği suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde rapor geldiğini söyledi. Mahkeme başkanı C.M.T.'nin ilk ifadesinde şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiğini de söyledi. Duruşmada sanık Ö.K.'nın avukatı dosyadan çekilmek istediğini söyledi. Mahkeme başkanının sanık savunmasının başlayacak olmasını hatırlatmasının ardından sanık avukatı bu celse duruşmada bulunacağını aktardı.

"MEYDANA GELDİ OLAY YAPMADIK DİYEMEYİZ. MAĞDUR OLAN BENİM BU OLAYDA"
Bekar olduğunu söyleyen Ö.K., savunmasında "Hepinizden çok özür dilerim. O gece ben orada kaldım arkadaşım ile. Bayanın kendisi gelip benimle ilişki yaşamak istedi. Benim de psikolojim bozuk kendimde değilim. Bayanın kendisi beni ilişkiye sürükledi. Zor durumdayım anlatamıyorum. Ben madde bağımlısıyım. Bayan 2-3 sefer yanımıza gelmiş. Kafam yerinde değildi. Yanıma tekrar geldiğinde kucağıma oturdu. Meydana geldi olay. Yapmadık diyemeyiz. Ben kesinlikle bayanın üzerine gitmedim. Olay bayanın rızası ile gerçekleşmiştir. Benim zayıf halimden faydalanmıştır. Mağdur olan benim bu olayda. Zaten ben mahkumum kendimi temizlemeye çalışıyorum. Hayata bağlıyım ben ama bazen hayat bizi alıp götürüyor. Ben kadını tanımıyorum. Ben akıl hastası olduğunu da anlamadım" dedi.

CUMHURİYET SAVCISI: "FANTEZİ Mİ YAPTINIZ?"
Savcının "Böyle bir şeyi açık alanda neden yapıyorsunuz?" sorusu üzerine sanık "Kaza ile oldu" dedi. Bunun üzerine savcı "Açık alanda yapılacak şey mi bu, fantezi mi yaptınız?" şeklinde sordu. Sanık ise "yok" dedi.

Mahkeme tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı ara kararında C.M.T.'nin şikayetinin ya da şikayetçi olmayışının akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle önemli olmadığını belirtti. Ara kararda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ö.K.'nın 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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