Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT otobüsü kazası | Video

Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.