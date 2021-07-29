Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, Türkiye'de tatilini sürdürüyor. Ünlü futbolcu Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın Milas'ta tatil yaparken yangının kaldığı otele kadar sıçradığı haberi geldi. Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa da otelden tahliye edilirken bir video paylaştı. İşte ünlü futbolcunun eşinin otelden tahliye edildiği o anlar...