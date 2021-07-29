Video Yaşam Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video
29.07.2021 | 22:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video 00:54
Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video 29.07.2021 | 22:09
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Video 00:35
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Video 29.07.2021 | 21:14
Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi | Video 04:22
Tahliye edilen otellerdeki tatilciler sahile getirildi | Video 29.07.2021 | 20:13
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı | Video 04:35
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı | Video 29.07.2021 | 19:14
Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yürekleri yakan anlar 00:12
Marmaris'teki orman yangınından son dakika görüntüleri! Yürekleri yakan anlar 29.07.2021 | 17:29
Orman yangınlarında son dakika! Bodrum Güvercinlik'te otellerin tahliye anı kamerada 00:13
Orman yangınlarında son dakika! Bodrum Güvercinlik'te otellerin tahliye anı kamerada 29.07.2021 | 17:17
Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video 02:18
Milas'ta orman yangını! Oteldeki vatandaşlar teknelerle tahliye ediliyor | Video 29.07.2021 | 16:50
Bakırköy’de dalgaların denize çektiği çocukları vatandaşlar kurtardı | Video 00:57
Bakırköy’de dalgaların denize çektiği çocukları vatandaşlar kurtardı | Video 29.07.2021 | 16:36
Bodrum Güvercinlik'te oteli saran dev yangın kamerada! 00:07
Bodrum Güvercinlik'te oteli saran dev yangın kamerada! 29.07.2021 | 16:37
Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video 01:15
Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video 29.07.2021 | 16:08
SON DAKİKA: Manavgat, Bodrum, Didim, Marmaris orman yangını felaketinden canlı görüntüler! Alevlerden kaçış anı kamerada... 00:48
SON DAKİKA: Manavgat, Bodrum, Didim, Marmaris orman yangını felaketinden canlı görüntüler! Alevlerden kaçış anı kamerada... 29.07.2021 | 15:48
SON DAKİKA: Marmaris'te alevlerin sardığı evler ve otellerden kaçış kamerada! Dev yangında dehşet anları... 00:48
SON DAKİKA: Marmaris'te alevlerin sardığı evler ve otellerden kaçış kamerada! Dev yangında dehşet anları... 29.07.2021 | 15:48
Kocaeli’deki orman yangını kontrol altına alındı. 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü | Video 04:41
Kocaeli’deki orman yangını kontrol altına alındı. 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü | Video 29.07.2021 | 15:40
Yamaç paraşütçüleri daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdi | Video 00:54
Yamaç paraşütçüleri daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdi | Video 29.07.2021 | 15:40
Bakan Pakdemirli paylaştı Ormanın kahramanlarının, Yeşil Vatan için özverisi... | Video 00:27
Bakan Pakdemirli paylaştı "Ormanın kahramanlarının, Yeşil Vatan için özverisi..." | Video 29.07.2021 | 15:40
Orman yangınları SON DURUM! Yangın söndürüldü mü? 5 kişi gözaltına alındı! Yangınlar neden çıktı? 18:04
Orman yangınları SON DURUM! Yangın söndürüldü mü? 5 kişi gözaltına alındı! Yangınlar neden çıktı? 29.07.2021 | 15:37
SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 01:02
SON DAKİKA: Bodrum ve Didim'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı 29.07.2021 | 15:26
Marmaris'teki yangın dehşetinin son dakika görüntüleri! Binalara ulaşan dev alevler kamerada 01:02
Marmaris'teki yangın dehşetinin son dakika görüntüleri! Binalara ulaşan dev alevler kamerada 29.07.2021 | 15:16
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky, Bodrum'da keyif yapıyor | Video 02:49
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky, Bodrum'da keyif yapıyor | Video 29.07.2021 | 14:50
Isparta’da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı | Video 01:20
Isparta’da 2 otomobil ile kamyonet böyle çarpıştı | Video 29.07.2021 | 14:50

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, Türkiye'de tatilini sürdürüyor. Ünlü futbolcu Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın Milas'ta tatil yaparken yangının kaldığı otele kadar sıçradığı haberi geldi. Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa da otelden tahliye edilirken bir video paylaştı. İşte ünlü futbolcunun eşinin otelden tahliye edildiği o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA