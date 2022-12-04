Beşiktaş’ta bir garip sıra kavgası! Yeniden sıraya girmesi istenen kadın çalışanlarla böyle tartıştı | Video

Beşiktaş’ta bir büfeye giden genç kadın, iddiaya göre sıraya girerek sipariş verdi. Siparişini alacağı sırada eksik para verdiği ve yeniden sıraya girmesi istenen kadın, çalışanlarla tartışmaya başladı. Adeta sinir krizi geçiren kadın, güçlükle sakinleştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, büfeye gelen genç bir kadın sıraya girerek sipariş verdi. Siparişi almak için bekleyen kadına büfe çalışanı eksik para verdiğini söyledi. Genç kadın parayı ödemek istedi ancak çalışan yeniden sıraya girmesi konusunda ısrar etti.

SIRAYA GİR DENİLİNCE ÇILDIRDI

Duruma sinirlenen genç kadın çalışanlarla tartışmaya başladı. Adeta sinir krizi geçiren kadın, yanındaki arkadaşı ve diğer müşteriler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kavganın sonunda erkek arkadaşının sarıldığı genç kadın sakinleşirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların olayla ilgili birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.