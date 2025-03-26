Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video
Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolsüz bir şekilde karayoluna bağlanan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışarak yaralanan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Eşme karayolundan gelerek kavşağa kontrolsüz bir şekilde bağlanan ve kazaya sebebiyet veren beton mikseri, emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Yaşlı çiftin yaralanmasına sebep olan beton mikseri sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi.
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