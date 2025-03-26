Video Yaşam Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video
Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video

Beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobildeki yaşlı çift yaralandı | Video

26.03.2025 | 16:03

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolsüz bir şekilde karayoluna bağlanan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışarak yaralanan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Cafer Kaçar idaresindeki 45 U 6446 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna kontrolsüz bir şekilde bağlanan ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına ters düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Cafer Kaçar ve eşi Mercan Kaçar'ı sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaşlı çift, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Eşme karayolundan gelerek kavşağa kontrolsüz bir şekilde bağlanan ve kazaya sebebiyet veren beton mikseri, emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Yaşlı çiftin yaralanmasına sebep olan beton mikseri sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi.

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