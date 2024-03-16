Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıda şahıs yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 28 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgulamasında, alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan saldırgan, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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