Video Yaşam Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video

Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video

16.03.2024 | 13:06

Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıda şahıs yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir şahsın silahla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, saldırganın kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin kimlik bilgisi tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin yakalanmasına yönelik belirlenen iş yeri ve ikamet adreslerine 5 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 28 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgulamasında, alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan saldırgan, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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