Beylikdüzü'nde cip 2 otomobile çarptı: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 16.05.2022 | 12:34
00:42
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 16.05.2022 | 12:38
04:06
01:07
00:33
03:00
00:43
00:42
02:51
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
13:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 16.05.2022 | 10:23
00:40
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
10:59
05:21
74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 16.05.2022 | 10:10
01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 10:15
00:27
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 16.05.2022 | 10:09
01:09
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 16.05.2022 | 10:03
01:05
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 16.05.2022 | 09:59
00:26
Çantacı Beril yakalandı, pişkinliği pes dedirtti | Video 16.05.2022 | 09:35
00:50
İzmir'de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video 16.05.2022 | 09:59
01:29
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 09:35
BEYLİKDÜZÜ'nde, kullandığı cip ile hız yapan sürücü, 2 otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.