Video Yaşam Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

07.08.2023 | 09:25

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda motosikletli iki saldırgan yoldan geçen iki kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan iki kişi, yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 02:29
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
Zonguldak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı | Video 05:51
Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:24
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video 04:43
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video 07.08.2023 | 09:24
Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü | Video 03:52
Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü | Video 06.08.2023 | 14:55
Hatay’da orman yangını | Video 02:01
Hatay’da orman yangını | Video 06.08.2023 | 14:55
Tatilcilerin bulup işletmeye getirdikleri 1 milyon lira değerindeki çek sahibine teslim edildi | Video 02:16
Tatilcilerin bulup işletmeye getirdikleri 1 milyon lira değerindeki çek sahibine teslim edildi | Video 06.08.2023 | 14:55
Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu | Video 01:13
Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu | Video 06.08.2023 | 14:55
Pendik’te kadınların kabin kavgası kamerada | Video 01:03
Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada | Video 06.08.2023 | 13:01
Kars’ta kızıla bürünen gökyüzü mest etti | Video 01:53
Kars’ta kızıla bürünen gökyüzü mest etti | Video 06.08.2023 | 13:01
Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı | Video 03:06
Bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü, valilik soruşturma başlattı | Video 06.08.2023 | 13:01
Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video 02:49
Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video 06.08.2023 | 12:33
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğine geri sayım başladı | Video 00:59
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğine geri sayım başladı | Video 06.08.2023 | 12:33
Sabiha Gökçen’de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:59
Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 06.08.2023 | 11:15
İstanbul’da “Binbir Surat” lakaplı telefon hırsızı yakalandı | Video 01:52
İstanbul’da “Binbir Surat” lakaplı telefon hırsızı yakalandı | Video 06.08.2023 | 11:15
Arnavutköy’de yasağa rağmen denize girenler son anda kurtarıldı | Video 02:13
Arnavutköy'de yasağa rağmen denize girenler son anda kurtarıldı | Video 06.08.2023 | 10:15
Bağdat Caddesi’nde otomobilin büfeye çarptığı anlar kamerada | Video 03:09
Bağdat Caddesi'nde otomobilin büfeye çarptığı anlar kamerada | Video 06.08.2023 | 10:15
İş yerine silahlı saldırıda ilginç savunma Havaya ateş ettim, iş yerine gelmiş | Video 00:40
İş yerine silahlı saldırıda ilginç savunma "Havaya ateş ettim, iş yerine gelmiş" | Video 06.08.2023 | 10:02
Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video 00:47
Çevredekilere aldırış etmeden böyle drift attı | Video 06.08.2023 | 10:02
Kanlar içindeki şahıs kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı | Video 01:16
Kanlar içindeki şahıs kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı | Video 06.08.2023 | 08:41
Erzurum’da iki düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga | Video 04:12
Erzurum’da iki düğün sonrası silahlı bıçaklı kavga | Video 06.08.2023 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA