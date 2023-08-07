Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda motosikletli iki saldırgan yoldan geçen iki kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken bir kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
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