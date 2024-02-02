Beytüşşebap ilçesinde tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hemde kış aylarında çekilen tarihi bölge ve meşe ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, kar yağışı sonrası buza dönen meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, yıllardır bölgede fotoğrafçılık yaptığını belirterek, hem yaz hemde kış aylarında tarihi bölgeyi ve meşe ormanları çekmek istediğini söyledi. Güzel görüntüler elde ettiğini ifade eden Gökçe, herkesi bu doğa harikası olan bölgelere beklediğini dile getirdi.
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