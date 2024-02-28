Video Yaşam Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor | Video
Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor | Video

Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor | Video

28.02.2024 | 09:16

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu Köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izlerini olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde devam etti.
Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 İHH, 7 sat arama kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
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