Video Yaşam Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı!

Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı!

Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı!
24.03.2021 | 12:50

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Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Merkezde birçok yolda çatlaklar meydana geldiği görüldü. Bodrum katlardaki evlerde biriken suyun tahliyesi ise sürüyor.

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