Bir bulutluk yağmur görenleri hayrete düşürdü | Video

Kocaeli İzmit İlçesinde, önceki gün akşam saatlerinde görenleri hayrete düşüren ve eşine ender rastlanır bir olay yaşandı. İzmit merkezinde küçük bir buluttan sadece 5 metrekarelik alana yağmur yağdı.

Kocaeli İzmit İlçesinin en yoğun noktalarından biri olan Yürüyüş Yolu üzerinde, eşine ender rastlanır bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Belediye İş Hanı mevkiinde aniden tek bir noktaya yağmur yağmaya başladı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar ilk olarak binada herhangi bir noktada tesisat kaynaklı sorun nedeniyle olayın yaşandığını düşündü. Ancak yapılan kontrollerde bina tesisatında herhangi bir sorun olmadığı görülürken, küçük bir buluttan sadece 5 metrekarelik alana yağan ve 3 saat süren yağmuru görenler çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.