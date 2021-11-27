Video Yaşam ''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı
''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

27.11.2021 | 10:08

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Bursa'da çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen Emre C. (48), polis ekibini karşısında görünce önce bıçakla saldırdı, ardından kaçarak bir kahvehaneye girdi. İçeride bulunan 9 kişiyi rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren müzakere sonuç vermeyince ekipler, şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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Olay dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı mahalle meydanında belinde silahlı dolaşan bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini karşısında gören şüpheli Emre C. (48) polislerden kaçmaya başladı. Kaçarken belindeki silahı düşürdü. Bu sırada şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis ekiplerine bu seferde yanında bulundurduğu bıçakla saldıran C., kaçarak bir kahvehaneye girdi. İçerideki oturan müşterileri rehin alan şüpheli bıçağı boğazına dayayarak kapıyı kapattı. Polislerin telsizden anons etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve müzakereci sevk edildi. İsminin Emre C. olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce cezaevinden çıktığı, çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğunu ve bir daha cezaevine girmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.


Yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve kahvehanedekileri de rehin alıp serbest bırakmayan Emre C., polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi.


Gözaltına alınan Coşkun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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