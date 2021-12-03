Video Yaşam Bir yandan silahlı soyguncuya altınları veren kuyumcu diğer yandan çay içmeye devam etti | Video
Bir yandan silahlı soyguncuya altınları veren kuyumcu diğer yandan çay içmeye devam etti | Video

Bir yandan silahlı soyguncuya altınları veren kuyumcu diğer yandan çay içmeye devam etti | Video

03.12.2021 | 13:25

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Şanlıurfa’da soyguncunun silahla vurularak yakalandığı kuyumcu soygunu kameraya yansıdı. Soygun anında kuyumcunun rahat tavırları ve masadaki çayını içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri izleyenler, “Yemek de ısmarlasaydın” şeklinde ifadeler kullanması gülüşmelere neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü. Kuyumcuya silah doğrulup poşete koyduğu altınları alan soyguncu dükkandan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı.

SOYGUN ANINDA ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ
Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi anbean kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntüyü izleyen komşularının kuyumcunun çay içmesine "Yemek de ısmarlasaydın" şeklinde ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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