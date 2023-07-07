Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video
BATMAN'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma B.'yi (35) bıçakla 6 yerinden yaralayan ve mahallelinin lincinden kurtarılarak, gözaltına alınan Delil Yalçın (40) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Fatma B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.?nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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