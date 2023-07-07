Video Yaşam Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video

Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video

07.07.2023 | 13:19

BATMAN'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma B.'yi (35) bıçakla 6 yerinden yaralayan ve mahallelinin lincinden kurtarılarak, gözaltına alınan Delil Yalçın (40) tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Fatma B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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Olay, 5 Temmuz öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.'nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Delil Yalçın'ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.?nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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