Video Yaşam Bitlis’te baharın müjdecisi kardelenler açtı | Video
Bitlis’te baharın müjdecisi kardelenler açtı | Video

Bitlis’te baharın müjdecisi kardelenler açtı | Video

16.03.2023 | 10:34

Bitlis’te baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bitlis'te havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bu yılın toplamında 5 metrenin üzerinde kar alan Bitlis'te bir yandan kar manzaraları devam ederken, bir yandan da bahar yüzünü göstermeye başlıyor. Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş'un arasında bulunan Muş Ovası'nda havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açmaya başladı. Beyaz kar örtünün kalkmaya başladığı ova şimdilerde ise kardelen çiçekleriyle beyaza büründü. Açan kardelenler ovayı adeta beyaz bir örtü gibi sardı. Rengarenk görüntüsüyle kendine hayran bırakan ovada seyrine tatminsiz görüntüler oluştu.

Bitlis - Muş karayolu kenarında oluşan görüntüyü gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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