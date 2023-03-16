Bitlis’te baharın müjdecisi kardelenler açtı | Video
Bitlis’te baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı.
Bitlis - Muş karayolu kenarında oluşan görüntüyü gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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