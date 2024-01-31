Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi | Video
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında iki yabancı uyruklu kadının üzerinde 10 kilo 190 gram metanfetamin ele geçirildi.
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