Video Yaşam Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi | Video
Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi | Video

Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi | Video

09.12.2021 | 14:28

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Merkezi Kayseri'de olan Kripto Para Borsası Bitrota'nın sahiplerinden olan ve Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen K.A. adliyeye sevk edildi.

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Üç yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl "Bitrota" isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Şirketin yöneticilerinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli K.A., yasal işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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