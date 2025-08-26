Video Yaşam Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video
26.08.2025 | 13:48

Gümüşhane’de lokantada yemek yerken boğazına yemek kaçan yaşlı adam, iş yeri sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde kent merkezindeki bir lokantada meydana geldi. Yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları yaşlı adama müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Nefes alamayan yaşlı adamın durumu kötüleşirken imdadına iş yeri sahibi Ahmet Ayaz yetişti. İş yeri sahibi yaşlı adama hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede solunumu normale dönen yaşlı adam hayata tutundu.

Yaşanan anlar lokantadaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın nefes alamadığı için yardım istedi iş yeri sahibinin de hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptığı ve adamın kurtulduğu görüldü.

"HİÇ NEFES ALAMIYORDU BAYA KÖTÜYDÜ"
Yaşlı adama yaptığı kritik müdahaleyle hayatını kurtaran lokanta sahibi Ahmet Ayaz, "Sabah erken saatlerde bir tane amca geldi. Çorba içerken bir anda nefes alamamaya başladı. Diğer arkadaşlar müdahale etti toparlayamadı. Ben müdahale ettim bir sorun olmadı. Çorbasını içip gitti. Durumu iyi, daha önce de olmuştu ama bu çok kötüydü. Hiç nefes alamadı bir iki dakika baya zorladı onu. Ben kurtardıktan sonra çorbasını içti, çayını içti gitti. Biz oda başkanlarımızın sayesinde az çok ilk yardım bilgilerini alıyoruz, uyguluyoruz. Bu olaylar çok sık oluyor ama ilk defa bu kadar ağırı oldu. Şükür bir sıkıntı olmadı amcanın sağlığı iyi" dedi.
