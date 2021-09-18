Video Yaşam Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı | Video

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı | Video

Bolivyalı dağcı kadınlardan 5 bin 890 metre yükseklikte futbol maçı | Video
18.09.2021 | 17:11

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Bolivya'da yerli Aymara topluluğundan kendilerini dağcılığa adayan kadınların oluşturduğu "The Cholitas Climbers" grubu, 5 bin 980 metre yükseklikte futbol maçı yaptı.

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