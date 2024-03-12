"Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı | Video
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle, 11'i ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
33 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANDI
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D.A., D.Ö., E.K., A.K., C.K., S.Ş., V.Ş., A.İ., M.F., E.K., T.K., A.A., Y.B. ve S.T. tutuklandı; S.K., V.M., İ.H., Y.E.T., M.K., Y.K., B.A., Y.E.K. adli kontrol ile diğer 11 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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