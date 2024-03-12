"Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:28 Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle, 11'i ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 gün önce terör örgütlerine yönelik "Bozdoğan-11" operasyonu gerçekleştirilmiş; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışında oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terör örgütü DEAŞ'a maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Türk vatandaşı 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D.A., D.Ö., E.K., A.K., C.K., S.Ş., V.Ş., A.İ., M.F., E.K., T.K., A.A., Y.B. ve S.T. tutuklandı; S.K., V.M., İ.H., Y.E.T., M.K., Y.K., B.A., Y.E.K. adli kontrol ile diğer 11 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.